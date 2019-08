Avisforsider og den bedste TV-sendetid i USA blev ryddet for at dække Donald Trumps opsigtsvækkende tilbud om at købe Grønland.

Og nu tager ét af USAs mest traditionsrige og populære blade The New Yorker sagen til nye højder.

»Grønland er ikke til salg. Men Danmark er til gengæld meget interesseret i at købe hele USA, undtaget landets nuværende regering. Under Trumps regime har vi således bemærket, at alt i USA - inklusive regeringen - er til salg til højestbydende,« lyder det fra en talsmand for den danske regering.

»Hvis Danmarks tilbud om køb af USA bliver accepteret, har det skandinaviske land store planer for deres nye landområde. Ved at introducere et uddannelsessystem og offentligt sygesikringssystem er vi således overbevist om, at vi på lang sigt kan forvandle USA fra en stor landmasse til en storslået nation.«

Ifølge bladet The New Yorker har Danmark nu givet et bud på at købe USA. Der er selvfølgelig tale om satire. Foto: Sofie Mathiassen

Der er selvfølgelig tale om satire forfattet af Andy Borowitz, der er forfatter og fast skribent for The New Yorker.

Og i den ugentlige The Borowitz Report fortsætter komikken:

»Trods overvældende interesse i at købe USA har Danmark dog enkelte krav. Således skal Donald Trump udvises til et andet land, der endnu ikke er endeligt valgt. Vi foreslår Rusland eller Nordkorea,« udtaler den fiktive danske talsperson.

Og The New Yorker er ikke alene om deres Danmark-Grønland-Trump-satire.

Således lufter den britiske avis The Guardian følge scenarie:

»Sidste nyt, præsident Donald Trump tweetede i dag, at han nu har købt Grønland fra Danmark. Prisen var 15 milliarder dollar, Kanye West og den amerikanske stat Massachusetts.«

Og lørdagens forside på avisen The New York Daily News så således ud:

Amerikanske medier har ikke meget tilovers for Trumps interesse i at købe Grønland. Her er New York Daily News forside fra lørdag. Foto: nydn

I den mere alvorlige afdeling frygter mange, at historien om Trumps særprægede interesse i at købe Grønland kan kaste en uheldig skygge over præsidentens Danmarks-besøg i starten af september.