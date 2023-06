En hemmelig aftale mellem Kina og Cuba er blevet indgået.

Man vil i den nærmeste fremtid etablere et elektronisk aflytningsanlæg på øen, der ligger kun 160 kilometer fra Florida.

Det skriver The Wall Street Journal på baggrund af flere unavngivne amerikanske embedsmænd med kendskab til de højt klassificerede efterretninger.

Anlægget vil gøre det muligt for kinesiske efterretningstjenester at opsnappe elektronisk kommunikation i hele det sydøstlige USA. Et område, hvor mange militærbaser er placeret, og hvor man samtidig kan overvåge amerikansk skibstrafik.

Embedsmænd med kendskab til sagen siger, at Kina er gået med til at betale det trængte Cuba flere milliarder dollar for at bygge aflytningsstationen, og at de to lande har indgået en principaftale.

Afsløringen om det planlagte sted har udløst alarm i Biden-administrationen på grund af Cubas placering i forhold til det amerikanske fastland.

Washington betragter Kina som sin største økonomiske og militære rival. En kinesisk base med avancerede militære og efterretningsmæssige kapaciteter i USAs baghave kunne være en hidtil uset ny trussel.

»Jeg kan ikke udtale mig om denne specifikke rapport, men vi er godt klar over – og har mange gange talt med – Folkerepublikken Kinas bestræbelser på at investere i infrastruktur rundt om i verden, som kan have militære formål, også på denne halvkugle,« siger John Kirby, talsmand for Det Nationale Sikkerhedsråd.

»Vi overvåger det nøje, tager skridt til at imødegå det og er fortsat overbeviste om, at vi er i stand til at opfylde alle vores sikkerhedsforpligtelser hjemme, i regionen og rundt om i verden.«

Amerikanske embedsmænd beskrev efterretningerne om det planlagte Cuba-anlæg for overbevisende.

De sagde, at basen ville gøre det muligt for Kina at udføre signalefterretning, kendt i spionageverdenen som SIGINT, hvilket kunne omfatte overvågning af en række kommunikationer, herunder mail, telefonopkald og satellittransmissioner.

Den kinesiske ambassade i Washington havde ingen kommentarer. Cubas ambassade svarede heller ikke på en anmodning om en kommentar.

Embedsmænd afviste at give flere detaljer om den foreslåede placering af lyttestationen, eller om byggeriet var påbegyndt.