Der har ikke været meget kontakt mellem USA og Rusland siden sidstnævntes overfald på Ukraine.

Men i denne uge greb CIA-chefen William Burns telefonen og ringede til den russiske spionchef Sergej Narysjkin.

Det skriver The Wall Street Journal.

Ifølge embedsmænd, som mediet har talt med, ville Burns bare lige forsikre russerne om, at USA på ingen måde var involveret i Jevgenij Prigozjin og Wagner-gruppens kortvarige forsøg på mytteri.

Direktøren for CIA, William Burns, har ringet til den russiske spionchef for at understrege, at USA ikke havde noget med Wagner-gruppens kortvarige mytteriforsøg at gøre. Foto: Mandel Ngan/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Direktøren for CIA, William Burns, har ringet til den russiske spionchef for at understrege, at USA ikke havde noget med Wagner-gruppens kortvarige mytteriforsøg at gøre. Foto: Mandel Ngan/AFP/Ritzau Scanpix

Sidste lørdag i juni indledte Wagner-gruppen et opgør på russisk jord.

Prigozjin ville have udskiftet den militære ledelse i Moskva, og han sendte sine folk mod hovedstaden.

Men på vej til Moskva blev oprøret stoppet, da Prigozjin pludselig indgik en aftale med Belarus-præsident og Putin-vennen, Aleksandr Lukasjenko.

Aftalen betød, at Wagner-gruppens leder kunne rejse i en slags eksil i Belarus.

Og amerikanerne fik altså travlt med at berolige russerne.

En anonym embedsmand siger til The Wall Street Journal, at beskeden fra CIA-direktøren var klar:

»USA var ikke involveret. Dette er et internt russisk anliggende.«

I Det Hvide Hus kan man ikke bekræfte oplysningen. En talsmand siger:

»Vi kan ikke komme nærmere ind på individuelle diplomatiske samtaler.«

William Burns, der tidligere har været ambassadør i Moskva, er præsident Bidens foretrukne mand, når det kommer til kontakt med russerne.

I november 2021 sendte Biden ham til Moskva for at fortælle Putin, at USA godt vidste, at russerne var ved at forberede sig på at invadere Ukraine, og at de ville stå over for lammende sanktioner, hvis de gjorde det.

I november 2022 mødtes han med sidste uges telefonsamtalepartner, Sergej Narysjkin, i tyrkiske Ankara for at advare Rusland om konsekvenserne, hvis landet kunne finde på at anvende atomvåben i Ukraine.