Milliardæren og en af USAs rigeste personer, Carl Icahn, flytter fra hjemstavnen i New York. Og det er angiveligt ikke, fordi han er træt af selve byen.

I stedet handler det om et økonomisk aspekt.

Carl Icahn skifter nemlig adresse til Miami, Florida, fordi han ønsker at betale mindre i skat. Det skriver det amerikanske medie Bloomberg, som angiveligt har informationerne fra anonyme kilder.

Ifølge mediet skulle flytningen allerede være arrangeret til foråret 2020. Også firmaets medarbejdere har fået tilbuddet om at flytte med, hvilket i så fald også vil indkassere dem en kontant bonus.

Virksomhedsskatten i New York ligger på 6,5 pct. - én procent mere end i Miami. Derudover betales der ikke personlig indkomstskat i Miami modsat i New York. Her ligger indkomstskatten på 8,82 pct.

Carl Icahn er på listen over USA's rigeste med en svimlende formue, der er anslået til 20,4 mia. dollars.

I 1987 stiftede Carl Icahn investeringsfirmaet Icahn Enterprises, hvilket gennem tidens løb har gjort ham til mangemillionær.

Carl Icahn og hans repræsentanter har ikke ønsket at kommentere den kommende flytninging over for Bloomburg.