Anders Behring Breivik har i et brev til Skien-fængslet hævdet, at han beklager terrorangrebet, som han fuldførte i juli 2011.

»Jeg angrer for, at jeg gennemførte aktionen d. 22. juli 2011. Og hvis det havde været muligt, så havde jeg gjort det om,« skrev Anders Breivik angiveligt i brevet.

Han hævder derudover også, at han ønsker hjælp til at forlade et kriminelt liv.

Sådan skriver vg.no.

I brevet har han også skrevet, at han ønsker at komme videre i livet, og at han ønsker at forlade den fascistiske, national-socialistiske og non-nationalistiske ideologi og bevægelse.

Psykiater Henning Værøy har læst to risikovurderinger af Anders Breivik. Han tror ikke på, at Anders Breiviks angren er reel.

»Det ser ud til, at Breivik prøver at manipulere,« siger Henning Værøy til vg.no.

Anders Breivik er lige nu i gang med at afsone en dom på 21 års forvaring efter at have dræbt 77 mennesker på øen Utøya i Norge d. 22. juli 2011. Han har aldrig haft kontakt med andre indsatte.