I juni 2020 var briterne forbudt at holde indendørs arrangementer på grund af coronaepidemien.

Men nu afslører det engelske medie ITV, at Boris Johnson alligevel holdt en fødselsdagsfest den 19. juni 2020.

Ifølge mediet skulle op til 30 medarbejdere have deltaget i fødselsdagsfesten, hvor Boris Johnsons kone efter sigende overraskede ham med en kage, ligesom hun også stod for selve surprisefesten.

ITV skriver, at Boris Johnsons medarbejderstab sang 'Happy Birthday', mens kagen blev præsenteret for den magtfulde mand.

Boris Johnson Foto: POOL

Selv oplyser Downing Street, at Boris Johnson kun var til stede i ti minutter.

Premierminister Boris Johnson er allerede blevet afsløret i en række af gange at have forbudt sig mod coronarestriktionerne i Storbritannien, og i denne uge skal en undersøgelse vise, hvor stort et omfang der er tale om.

Historierne drejer sig om en række fester og sociale sammenkomster, der er foregået på Downing Street 10.

Det har vakt ramaskrig, fordi de er foregået i en periode, hvor England var så hårdt ramt af restriktioner, at familier ikke engang kunne mødes på tværs af husstande.

Medierne har også for alvor slået kløerne i Johnson.

Forrige uge skrev den britiske avis The Guardian om, hvordan der var fest på Downing Street 10, mens dronning Elizabeth sørgede ene og alene over sin afdøde mand, prins Philip.

Johnson var ikke med til de to fester, men har alligevel undskyldt offentligt over for dronningen.

Boris Johnson har flere gange undskyldt for festerne. Senest undskyldte han i sidste for at have deltaget i en havefest i maj 2020 under strenge coronarestriktioner.

Han afviste samtidig, at han inden festen var blevet advaret af sin tidligere toprådgiver Dominic Cummings om at deltage.

Ifølge Johnson havde ingen fortalt ham, at den omdiskuterede sammenkomst ikke var et jobrelateret arrangement.

»Da jeg gik ud i haven, troede jeg, at jeg deltog i et jobarrangement,« sagde premierministeren tidligere tirsdag ifølge BBC.