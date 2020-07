Borgmesteren i Sydkoreas hovedstad er meldt savnet.

Park Won-sun mødte ikke op på sit arbejde i storbyen Seoul torsdag, og hans datter skal angiveligt have slået alarm.

Det skriver nyhedsbureauet AP, som har talt med unavngivne betjente, der arbejder på eftersøgningen.

En større eftersøgning er derfor blevet skudt i gang for at finde ud af, hvad der kan være sket med ham.

Ifølge de unavngivne betjente leder man blandt andet efter ham i området Sungbuk i Seoul, hvor man sidst har kunnet spore borgmesterens mobilsignal.

En talsmand for myndighederne i Seoul, Kim Ji-hyeong, bekræfter over for AP, at Park Won-sun ikke mødte op på arbejde torsdag, ligesom at han havde aflyst alle sine møder.

Park Won-sun blev valgt som borgmester i Seoul første gang tilbage i 2011, og han er nu i gang med sin tredje og sidste tur i borgmesterstolen.

Han er medlem af landets demokratiske parti, og han bliver ifølge AP betragtet som en mulig præsidentkandidat til valget i 2022.

B.T. følger sagen.