Ifølge en prognose fra tv-stationen CNN har Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, vundet præsidentvalget i delstaten Michigan.

Dermed står han til at få delstatens 16 valgmænd til samlingen og er dermed et skridt tættere på at nå de 270 valgmænd, der skal til for at blive præsident.

Hverken Joe Biden eller den siddende præsident, republikaneren Donald Trump, har endnu vundet nok stater til at sikre sig de 270 valgmænd.

Der udestår stadig resultater i blandt andet Pennsylvania, Nevada og Georgia.

Opdateres...