Mange landes regeringschefer mente, at vedkommende ville være det helt rigtige valg som den næste NATO-generalsekretær.

Men Joe Biden sagde 'no'.

Ifølge The Telegraph forhindrede USAs præsident Storbritanniens forsvarsminister, Ben Wallace, i at blive den næste generalsekretær for NATO.

Wallace har udtalt sig positivt om at optræne ukrainske F-16 piloter i Storbritannien, og det faldt ikke i god jord hos Biden, der officielt ellers har kaldt Wallace for 'en god kandidat til posten.'

Storbritannien har ikke selv F-16-fly. Det har USA derimod. Så Wallace-meldingen blev set som lidt for meget indblanding i amerikansk politik.

I modsætning til stort set alle andre kandidater til posten, har Wallace faktisk indikeret, at han var interesseret i NATO-jobbet.

På listen over mulige kandidater er også blevet nævnt den danske statsminister Mette Frederiksen.

Foreløbigt skal der dog ikke findes en ny til posten, da norske Jens Stoltenberg har sagt ja til at tage endnu et år i spidsen for alliancen.

Ifølge The Telegraphs kilder skulle Joe Biden nu have udset sig formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, som Stoltenbergs afløser.

Tyskeren har stadig et år tilbage på posten som chef i EU-Kommissionen, og indtil videre har det faktum gjort, at hun ikke blev handlet helt oppe i topfavoritlaget. Men med Stoltenbergs forlængelse, er der tale om perfekt timing i forhold til Ursula von der Leyen, der tidligere har været forsvarsminister i Tyskland.