Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kina langer nu ud efter 'falske' amerikanske påstande om, at man vil give våben til Rusland.

Det skriver nyhedsbureauet AFP på Twitter.

»Beijing kritiserer 'falske' amerikanske påstande om, at Kina kan bevæbne Rusland,« lyder det i tweetet.

Meldingen fra Beijing kommer dagen efter, at USAs udenrigsminister, Antony Blinken, i et interview på amerikansk tv søndag beskyldte Kina for at overveje at sælge våben til Rusland til brug i krigen i Ukraine.

»Den bekymring, vi har nu, er baseret på oplysninger om, at de overvejer at yde dødbringende støtte,« sagde han til CBS-programmet 'Face The Nation'.

På spørgsmålet om, hvad det begreb dækker over, svarede Blinken:

»Alt fra ammunition til selve våbnene. Vi har gjort det meget klart for dem, at det vil skabe seriøse problemer for os og i vores relation.«

På et pressemøde mandag fortalte en talsmand for det kinesiske udenrigsministerium, Wang Wenbin, at Kina aldrig vil acceptere, at USA peger fingre ad forholdet mellem Kina og Rusland:

»Kinas omfattende strategiske samarbejdspartnerskab er baseret på uafhængighed, ikke-konfrontation og ikke-målretning af tredjeparter, hvilket er inden for to uafhængige landes suverænitet,« sagde han ifølge Reuters.

I forvejen er forholdet mellem USA og Kina anspændt, efter at USA tidligere på måneden skød en genstand ned, som ifølge amerikanerne var en stor kinesisk spionballon.