Den tidligere guvernør og hollywood-stjerne, Arnold Schwarzenegger, har ifølge det amerikanske medie TMZ gennemgået en akut åben hjerteoperation.

Kilder tæt på den 70-årige filmstjerne fortæller til TMZ, at der opstod alvorlige komplikationer under indgrebet, der blev foretaget torsdag, og varede i flere timer.

Heldigvis skulle Schwarzeneggers tilstand være stabil efter den akutte operation, som fandt sted på det private sygehus Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles.

Det er anden gang, Arnold Schwarzenegger - der for længst er udødeliggjort for sine roller i blandt andet Terminator-filmene - har været igennem en hjerteoperation. Første gang han var under kniven, var i 1997.

Udover en imponerende filmkarriere med stribevis af hovedroller i Hollywood-blockbustere har østrigskfødte Schwarzenegger en fortid som bodybuilder - og guvernør i staten Californien.