EU vil for første gang give techfirmaet Apple en bøde for at overtræde konkurrenceregler, skriver avis.

Den amerikanske techgigant Apple har udsigt til at få en bøde fra EU på omkring 500 millioner euro for at favorisere sin egen musiktjeneste frem for konkurrenters.

Det skriver avisen Financial Times.

Den har talt med fem anonyme kilder, som ifølge avisen har kendskab til sagen.

Bøden, som svarer til mere end 3,7 milliarder danske kroner, ventes at blive annonceret i begyndelsen af marts, skriver Financial Times.

Det vil være første gang, at Apple får en bøde fra EU for at bryde unionens konkurrenceregler.

Sagen begyndte tilbage i 2019, hvor den svenske musiktjeneste Spotify indgav en klage over Apple.

Siden har EU undersøgt, om Apple har blokeret for, at applikationer på iPhones kunne informere brugere om, at der fandtes billigere måder at få adgang til musik end gennem Apples egen App Store.

De anonyme kilder fortæller til Financial Times, at afgørelsen vil lyde, at Apple har handlet ulovligt.

Hverken Apple eller EU-Kommissionen har ønsket at kommentere oplysningerne, skriver avisen.

Mens Apple ser ud til snart at få sin første bøde for brud på europæiske konkurrenceregler, er det dog ikke første gang, at selskabet har været i EU's søgelys.

Tidligere har det lydt fra EU, at techvirksomheden ikke betalte nok skat.

EU-Kommissionen mente, at Apple havde fået ulovlige skattefordele i Irland og bad derfor i 2016 de irske myndigheder om at indkræve mere end 100 milliarder kroner i skat fra Apple.

Det krav modsatte Irland og Apple sig.

Ifølge EU-Kommissionens undersøgelse havde Apple i en periode på over 10 år fået lov til at betale under én procent i skat.

I 2020 fik Irland og Apple dog medhold fra en EU-domstol, som annullerede kravet fra EU-Kommissionen.

Domstolen mente ikke, at der var tilstrækkelige beviser for, at der var tale om ulovlig statsstøtte.

/ritzau/