Trods trusler fra USA's præsident, Donald Trump, vil Apple flytte produktionen af Mac Pro-computere til Kina.

Techgiganten Apple vil flytte produktionen af sine Mac Pro-computere til Kina.

Det skriver blandt andre det amerikanske medie Wall Street Journal, der citerer kilder tæt på firmaet.

Produktionen af Mac Pro-computerne har hidtil foregået i USA.

Udflytningen sker, mens USA's præsident, Donald Trump, har truet amerikanske virksomheder med told og afgifter, hvis ikke de flytter deres produktion ud af Kina og til USA.

I sidste uge forhørte Apple sine leverandører om, hvad de vil koste at flytte mellem 15 og 30 procent af den samlede produktion af Apple-produkter fra Kina til Sydøstasien.

Det fremgår af en rapport fra Nikkei, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Hvis det er sandt, har Apple en stor tiltro til, at USA og Kina er i stand til at løse deres handelsstrid snarligt, siger analytiker for børsmægleren D.A. Davidson Tom Forte i en e-mail ifølge Reuters.

Kina er et vigtigt marked for Apple. 18 procent af Apples samlede omsætning fra det seneste regnskabskvartal kom fra det kinesiske marked.

/ritzau/