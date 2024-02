Projektet har været næsten 10 år undervejs.

Men nu ser Apple ud til at droppe sit ambitiøse 'Project Titan', som skulle udvikle en elbil.

Det skriver amerikanske Bloomberg.

De 2000 ansatte i projektet skulle have modtaget beskeden om dette tirsdag aften dansk tid.

En del af de ansatte vil blive flyttet til arbejde med udvikling af kunstig intelligens, mens andre vil blive fyret. Hvor mange fyringssedler, der vil blive udskrevet, vides endnu ikke.

Helt tilbage i 2015 bestemte Apple sig for at ville revolutionere bilindustrien.

Der blev rekrutteret flere nøglemedarbejdere til projektet med udviklingen af en elbil. Ledende folk fra Tesla blev således hentet til Apple.

Men ifølge Bloomberg har Apple haft store problemer med udskiftninger i medarbejderstaben, planer, der hele tiden ændrede sig, samt en generel usikkerhed om projektets holdbarhed.

Det eneste man med sikkerhed vidste om projektet var, at Apple sendte nogle selvkørende testbiler rundt på gaderne i Silicon Valley.

For bare en måned siden skrev Bloomberg, at lanceringen af Apple-bilen ville blive udsat til 2028, men nu ser det altså ud til at hele projektet skrottes.

Apple har ikke været ude at kommentere oplysningerne, men det er der ikke noget usædvanligt i, da koncernen ofte holder helt tæt med informationer om dets produkter.

I 2028 vil Sony lancere en elbil, som man sammen med Honda har udviklet under navnet Afeela 2026.