En af de første mediestorme, USA’s præsident Donald Trump havnede i, var den famøse diskussion om, hvor mange publikummer, der overværede hans indsættelse i Washington D.C. i januar 2017.

Sociale medier flød over med oversigtsbilleder fra pladsen ved Capitol Hill, hvor billeder fra Barack Obamas indsættelse i 2008 blev sammenlignet med Donald Trumps.

Dengang hævdede Donald Trump og hans hold, at der aldrig havde været så mange tilskuere ved en indsættelsesceremoni af en amerikansk præsident, som der var ved hans.

Men det sidste ord er tilsyneladende ikke sagt i dén sag. En unavngiven fotograf fra Det Hvide Hus beskar nemlig billederne fra Trumps indsættelse i dagene efter, så tilskuerskaren kom til at se større ud. Det fremgår af nye, offentliggjorte dokumenter ifølge CNN.

Dokumenterne indeholder optagelser af en afhøring af den offentligt ansatte Michael Reynolds, der er ansvarlig for pladsen foran Capitol Hill. Reynolds har fortalt efterforskerne, at han talte med Trump klokken 9.30 morgenen efter indsættelsesdagen, hvor den nytiltrådte præsident angiveligt bad ham om at fremskaffe nogle billeder af pladsen foran Capitoll Hill fra dagen før.

Michael Reynolds undersøgte mulighederne, og en kvindelig ansat i et ministerie fik i følge de nu offentliggjorte dokumenter det indtryk, at Det Hvide Hus ville se nye billeder, der var beskåret, så det så ud som om, at der var flere tilskuere til ceremonien, end der egentlig var.

Trumps daværende talsmand, Sean Spicer, skulle også have presset på for at få fremskaffet nogle brugbare fotos.

Ifølge Berlingske er det svært for specialister helt nøjagtig at beregne, hvor mange der er ved en indsættelse af en amerikansk præsident.

Ved præsident Barack Obamas indsættelse i 2009 var der mødt 1,8 millioner personer op. Det er én million mere end til Bill Clintons første indsættelse i 1993, hvor ’kun’ 800.000 havde taget opstilling foran Capitl Hill.