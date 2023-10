Personen, som angiveligt har stået bag et skyderi i Bruxelles mandag aften, har i en video kaldt sig selv for medlem af IS.

Det skriver flere belgiske medier.

I en video på de sociale medier, hvor han går i en orange jakke, som ligner den orange jakke, gerningsmanden også bærer i videoerne, hvor de to personer bliver skudt, fortæller han, at han er medlem af terrororganisationen IS. Han praler også af at have dræbt 'vantro'.

HLN skriver, at han tidligere mandag har lavet et opslag på sin Facebook-profil om en 6-årig amerikansk-palæstinensisk dreng, som blev slået ihjel.

'De kaldte det barn, der blev dræbt i Amerika i dag med 26 knivstik, for en brutal forbrydelse, fordi han var muslim. Hvis den myrdede dreng havde været kristen, og morderen muslim, ville de have kaldt det terrorisme,' skrev han angiveligt.

Den formodede gerningsmand er en mand fra Schaarbeek, og er kendt for at være radikaliseret.

En politikilde fortæller til avisen HLN , at manden bevidst ledte efter svenskere.

Dette har ikke været muligt for B.T. at verificere.

To svenskere er bekræftet dræbt i skyderiet.