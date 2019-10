Der er stadig amerikanske soldater i Syrien, og de skulle her til aften været blevet ramt af et angreb.

Det er til trods for, at tyrkerne kendte deres position helt præcist.

Hvor mange soldater, der præcist befinder sig på basen, er uvist, men man mener, det er mellem 15 og 100 personer. Det skriver Newsweek.

Ingen af de amerikanske soldater er blevet meldt såret i første omgang.

Det er blandt andet kilder fra Pentagon, der fortæller, at amerikanske tropper er blevet ramt af angreb fra det tyrkiske millitær.

Beskydningerne var så ekstreme, at det amerikanske millitær overvejde at skyde igen i selvforsvar, men de valgte i sidste ende at trække sig.

Episoden sker kun dage efter, at den amerikanske præsident, Donald Trump, meddelte, at han ville trække sin tropper ud af Syrien.

USA begyndte at samarbejde med kurderne for første gang i 2015, hvor man bekæmpede ISIS i samarbejde.