USA's præsident, Joe Biden, har givet det amerikanske militær ordre om at etablere en havn i Gaza for at sikre levering af nødhjælp.

Det oplyser en højtstående amerikansk embedsmand til nyhedsbureauet AFP.

Ifølge embedsmanden vil præsidenten fremlægge oplysningen i sin State of the Union-tale, som han holder natten til fredag dansk tid.

- I aften vil præsidenten i sin State of the Union-tale meddele, at han har beordret USA's militær til at iværksætte en nødmission for at etablere en havn i Gaza, siger embedsmanden ifølge AFP.

Han uddyber, at der vil blive bygget en midlertidig kaj, som skal gøre det muligt at sende "yderligere hundredvis af vognlæs" med nødhjælp ind i Gazastriben hver dag.

Det er uvist, hvornår havnen vil stå klar.

Men ifølge embedsmanden vil det tage "et antal uger" at planlægge og etablere havnen. Projektet indebærer, at der skal transporteres nødhjælp fra Cypern over Middelhavet til Gaza.

Flere embedsmænd understreger, at planen ikke indebærer, at amerikanske soldater indsættes på jorden i Gaza.

Hvis amerikansk militær etablerer en havn i Gaza, kommer USA tættere på krigen i Gaza, end landet hidtil har været.

Ifølge kilden er Israel blevet informeret om USA's planer. USA vil samarbejde med Israel om sikkerheden omkring havnen.

Desuden vil USA's militær koordinere leveringen af nødhjælp med "partnere og allierede" samt FN og forskellige nødhjælpsorganisationer.

Under den fem måneder lange krig i Gaza har der været stor mangel på især mad til de palæstinensere, som bor i området.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har tidligere på ugen advaret om, at flere børn er døde af sult i det nordlige Gaza.

Joe Biden meddelte i sidste uge, at USA var begyndt at kaste nødhjælp ned til borgerne i Gaza fra luften.

Meddelelsen kom, efter at flere end 100 palæstinensere mistede livet under uddeling af nødhjælp i det nordlige Gaza.

/ritzau/