Amy Schumer er blevet arresteret i USA i forbindelse med en demonstration mod den mulige kommende højesteretsdommer Brett Kavanaugh.

Den amerikanske komiker og skuespiller blev sammen med andre demonstranter tilbageholdt af politiet i Washington D.C.

»Vil du gerne arresteres?,« skulle en betjent ifølge TMZ have spurgt Schumer, hvortil hun skulle have sagt ’ja’.

I videoen ses Amy Schumer til demonstrationen i Washington D.C.:

VIDEO: Amy Schumer is protesting at the Hart Senate office building.



Cop asks “Do you want to be arrested?”



Schumer: “Yes.” pic.twitter.com/oV3BOu1ESU — News This Second (@NewsThisSecond) 4. oktober 2018

Under protesten holdt hun et ’Vi tror på Anita Hill’-skilt.

Anita Hill er en kvinde, der for 30 år siden fremsatte beskyldninger om voldtægt mod en anden kandidat til højesteretsdomstolen - nemlig Clarence Thomas, som alligevel fik den meget prestigefyldte plads.

Sagen har mange ligheder til den mellem Brett Kavanaugh, som Amy Schumer torsdag protesterer imod, og dr. Christine Blasey Ford.

Amy Schumer er ifølge TMZ set stående op mod en væg, hvor hun er tilbageholdt af politiet.

Den amerikanske komiker Amy Schumer efter hun blev tilbageholdt af politiet i forbindelse med en demonstration mod Brett Kavanaugh. Foto: ERIK S. LESSER Vis mere Den amerikanske komiker Amy Schumer efter hun blev tilbageholdt af politiet i forbindelse med en demonstration mod Brett Kavanaugh. Foto: ERIK S. LESSER

Hun skulle stå sammen med blandt andet supermodellen Emily Ratajkowski, som tilsyneladende også demonstrerer mod Kavanaugh.

Hvad de er tilbageholdt for, vides ikke.