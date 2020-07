I næste uge udkommer Donald Trumps niece Mary Trump med en bog, som præsidenten selv har gjort sit for ikke skulle gå i trykken.

Niecen beskriver nemlig, hvordan en mørk, dysfunktionel og brutal familiehistorie har gjort hendes onkel til en hensynsløs leder.

En leder, som ifølge bogudgiveren Simon og Shuster, nu 'truer en hel verdens sundhed, økonomiske sikkerhed og sociale forhold.'

New York Times har fået indsigt i manuskriptet til bogen 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man' og bringer tirsdag nogle af de historier, der ellers var tæt på aldrig at blive trykt.

Den 55-årige niece, der er klinisk psykolog, har siden slutningen af juni ligget i krig med sin familie - især Donald Trumps bror Robert S. Trump - som med henvisning til en 20 år gammel fortrolighedsaftale har forsøgt at stoppe udgivelsen af bogen.

Men en dommer har nu afgjort, at Simon og Shuster godt må udgive bogen. Dommerne vil en af de kommende dage afgøre, hvorvidt Mary Trump med udgivelsen forsømmer fortrolighedsaftalen.

Her følger nogle af de historier, som Mary Trump fortæller i bogen.

Snød i sig ind på college

Mary Trump skriver, at Donald Trump, som studerende på highschool i Queens, fik en anden til at tage sin adgangstest til college.

Med det gode testresultat blev Donald Trump optaget på den prestigefulde Wharton Business School, som præsidenten sidenhen har kaldt »den bedste skole i verden.«

Sendte broderen alene på hospitalet

Donald Trumps bror og Marys far, Freddy Trump, har i mange år været kendt som familiens sorte får. Han opgav efter en række dårlige oplevelser at arbejde for familiens overhoved, Fred Trump, og valgte i stedet at blive pilot.

Donald Trump har siden beskrevet, hvordan brorens flugt fra familiedynastiet, gav ham selv en plads.

»For mig fungerede det meget godt,« har Donald Trump sagt til New York Times i forbindelse med præsidentkampagnen om det at arbejde for sin far. »For Freddy, var det ikke noget, der ville komme til at fungere.«

Og den ild puster Mary endnu mere til i bogen, hvori hun skriver, hvordan familiens overhoved, mens medarbejdere har lagt øre til det, råbte af sin søn Freddy: »Donald er 10 gange så meget værd som dig.«

Freddy, der udviklede et alkoholproblem, døde i 1981 af et alkoholrelateret hjerteanfald. Han blev kun 42 år.

Mary Trump skriver i bogen, hvordan familien sendte ham alene på hospitalet den nat, han døde. Ingen tog med ham. Og hans bror, Donald Trump, tog i biografen, lyder angrebet fra niecen.

Søsteren: »Han har ingen skrupler. Ingen!«

Donald Trumps søster, Maryanne Trump Barry, en pensioneret dommer, har ifølge Marys udlægning aldrig ment, at hendes bror var passende til jobbet som præsident.

»Han er en klovn - det kommer aldrig til at ske,« skulle søsteren have sagt til en familiefrokost i 2015, da hun fandt ud af, at hendes bror ville stille op som præsidentkandidat.

Især har søsteren ifølge bogen højlydt undret sig over den støtte, hendes bror har fået fra kristne.

»Donald går kun i kirke, når kameraerne er der,« skulle hun have sagt og tilføjet: »Det er sjovt. Men det er sådan, han er. Han har ingen skrupler. Ingen!«

Narcissist er ikke dækkende

Sidst men ikke mindst, mener Mary Trump, at hendes onkel har alle ni kriterier, der kendetegner en narcissist. Og selv det label, mener hun ikke er dækkende for præsidentens psykologiske udfordringer.

'Fakta er, at Donalds sygdomshistorie er så kompleks og hans opførsel ofte så uforudsigelig, at det vil kræve et kæmpe setup af psykologiske og neurologiske test, som han aldrig ville gå med til, hvis man skulle finde en præcis og dækkende diagnose,' skriver hun om sin onkel.

Et andet sted i bogen skriver hun, at onklen hele sit voksne liv har været institutionaliseret, og at han aldrig ville kunne klare sig i den virkelige verden.

Hun afviser i bogen, at Donald Trump er en strateg, der har en særlig dagsorden.

'Det er han ikke,' skriver hun. 'Donalds ego er og har altid været en skrøbelig barriere mellem ham og den virkelige verden, som han takket være sin fars formue og magt aldrig har skulle indgå i personligt.'

Kellyanne Conway, pressesekretær i Det Hvide Hus kommenterer tirsdag eftermiddag i et interview med Fox News på, at bogen nu kommer ud. Foto: CHIP SOMODEVILLA Vis mere Kellyanne Conway, pressesekretær i Det Hvide Hus kommenterer tirsdag eftermiddag i et interview med Fox News på, at bogen nu kommer ud. Foto: CHIP SOMODEVILLA

Bogen udkommer efter planen den 14. juli.

Det Hvide Hus har hidtil ikke ville udtale sig om bogen. Tirsdag eftermiddag stillede Det Hvide hus' pressesekretær Kellyanne Conway alligevel op til interview med Fox News.

»Jeg mener, at familieforhold hører til i familien. Jeg mener, at tyndhudede, forstyrrede, mainstream mediefolk, som selv bor i et glashus, og mener, at folks familieforhold er deres business, bør tænke sig om en ekstra gang,” svarer hun, da værten spørger til Det Hvide Hus' reaktion på, at bogen nu kommer ud.