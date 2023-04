Lyt til artiklen

Egypten har i al hemmelighed planlagt at producere 40.000 raketter til Rusland.

Det skriver The Washington Post.

Oplysningerne stammer fra nogle lækkede dokumenter fra blandt andet den amerikanske efterretningstjeneste.

Den egyptiske præsident, Abdel Fatah El-Sisi, skulle angiveligt have givet ordre om at producere 40.000 raketter, som i al hemmelighed skulle fragtes til Rusland.

Et af dokumenterne er et referat dateret den 17. februar, og det gengiver samtaler mellem præsidenten og højtstående officerer. Af dokumentet fremgår også, at man i Egypten har drøftet planer også at levere ammunition til russerne.

Ifølge dokumentet skulle Abel Fatha El-Sissi have givet ordrer om at holde samtalerne hemmelige, så 'man undgår problemer med Vesten.'

Præsidenten er ellers en af de nærmeste allierede for USA i Mellemøsten.

Derudover modtager Egypten hvert år mange penge i støtte fra amerikanerne.

Både Pentagon og det amerikanske justitsministerium er nu ved at undersøge sagen.