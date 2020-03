Ifølge en ny rapport, der i nat dukkede op i avisen New York Times, vidste både Barack Obama og Donald Trump, hvor galt det kunne gå.

Så sent som sidste år fastslog den amerikanske regering således, at beredskabet var katastrofalt ringe i tilfælde af en verdensomspændende epidemi. Alligevel blev intet blev gjort.

110 millioner amerikanere blev syge. 7,7 millioner endte på hospitalet. Og 586.000 døde af den influenzalignende lungevirus, der var startet i Kina.

Sådan lyder konklusionen i den hidtil hemmeligholdte rapport, der beskriver en simuleret epidemi ved navn 'Crimson Contagion'. En rapport, der fra januar til august 2019 blev udarbejdet af det amerikanske sundhedsministerium.

Hovedkvarteret i CDC - Centers for Disease Control i Atlanta. Her holder eksperter øje med udviklingen af COVID-19. Foto: CHRIS ALUKA BERRY - Reuters

Rapporten fastslog ifølge New York Times, at den amerikanske reaktion på en epidemi som covid-19 ville være både håbløst utilstrækkelig og tilsvarende ukoordineret.

Trods den hårde dom fra sundhedsministeriet førte rapporten ifølge avisens undersøgelse dog ikke til ændringer i den amerikanske sundhedspolitik. Og det hele blev angiveligt gemt af vejen med stemplet 'må ikke afsløres'.

»Det er mildest talt chokerende læsning. Og det gør det svært at tro på vores præsident, når han påstår, at ingen kunne have forventet en epidemi som covid-19,« siger David E. Sanger, én af de fire dybdeborende New York Times-journalister i et interview med tv-kanalen MSNBC.

Men Donald Trump er ifølge New York Times ikke den eneste præsident, der kendte til USAs katastrofalt ringe beredskab.

Blandt hjemløse i Los Angeles. Her forventes coronavirussen at rammet hårdt. Foto: APU GOMES - AFP

Lige før han forlod jobbet i Det Hvide Hus fik præsident Barack Obama i starten af 2017 udarbejdet en tilsvarende rapport, der førte til en tilsvarende negativ konklusion - ren dumpekarakter.

Denne rapport og konklusion blev ifølge New York Times videregivet til Trump-regeringen, der efterfølgende selv foretog lignende undersøgelser i både 2017 og 2018.

Ifølge den nyeste simulation, 'Crimson Contagion', ville diverse føderale bureauer skændes om, hvem der egentlig er ansvarlig i tilfælde af en epidemi. Amerikanske hospitaler og lokale embedsmænd ville kæmpe for at afklare, hvilke hjælpemidler der egentlig var brug for, hospitalssenge og respiratorer. Og samtlige 50 amerikanske stater ville i stor forvirring alle indføre deres egne regler - uden den store hjælp fra USAs centrale, føderale regering.

»Det er ganske enkelt som en krystalkugle, der kunne spå om fremtiden, skræmmende. Det er præcis, hvad der indtil videre er sket,« siger journalist David E. Sanger til MSNBC.

Donald Trump lytter til de nyeste opdateringer på coronavirussen. Foto: POOL

»Enhver der bare antyder, at Donald Trump ikke tog covid-19 epidemien seriøst, lyver« siger Det Hvide Hus-talsmand Judd Deere i præsidentens forsvar.

Med hensyn til 'Crimson Contagion' fastholder Judd Deere, at regeringen efterfølgende tog klare forholdsregler.

»Tidligere end nogensinde var vi i år klar med influenzavaccinen,« siger Judd Deere til CNN.

Ifølge New York Times kan ingen i Det Hvide Hus dog forklare, hvorfor man ikke hurtigere kunne teste for sygdommen, og hvorfor der ikke fra starten blev taget flere og mere seriøse forholdsregler, præcis som 'Crimson Contagien' klart viste, at der var brug for.

Barack Obama og Donald Trump. Foto: JIM WATSON

I går varslede den amerikanske regering, at epidemien i USA kan vare op til 18 måneder.