Ifølge unavngivne kilder vil EU-Kommissionen i juni rykke på forhandlinger om EU-medlemskab til Ukraine.

EU-Kommissionen vil anbefale, at der påbegyndes forhandlinger om optagelse af Ukraine i EU. Det skal ske denne måned, inden Ungarn i juli overtager formandskabet i ministerrådet.

Det siger tre unavngivne kilder med kendskab til sagen til den amerikanske avis The Financial Times.

Ukraines ansøgning om EU-medlemskab kom 28. februar 2022. Det var fire dage efter, at Rusland havde invaderet landet.

I juni 2022 fik Ukraine så status af EU-kandidatland. Også blandt andre Moldova har kandidatstatus.

Ifølge Financial Times presser kommissionen nu på for, at de formelle forhandlinger med Ukraine og Moldova påbegyndes i denne måned, fordi man ønsker at et positivt signal til begge lande.

Fredag vil kommissionen erklære, at Ukraine nu opfylder tidligere manglende kriterier, skriver avisen. Herunder blandt andet kriterier om antikorruptionsforanstaltninger og begrænsninger for politisk lobbyisme.

Et andet kandidatland er Georgien, som søgte om EU-optagelse i slutningen af 2023. Men modsat Ukraine og Moldova vil EU ikke give Georgien grønt lys fredag til forhandlinger om optagelse, skriver Financial Times.

Georgien har været i fokus de seneste måneder på grund af landets vedtagelse af en lov, der populært omtales som en "agentlov".

Loven stempler organisationer, der får mindst 20 procent af deres finansiering fra udlandet, som nogle, der "forfølger en udenlandsk magts interesser".

Loven har ført til kritik både i og uden for Georgien, hvor kritikere vurderer, at loven er inspireret af lignende lovgivning i Rusland.

For at optagelsesforhandlingerne med Ukraine og Moldova kan begynde, skal alle EU-medlemsstater bakke op om det.

Men det ventes, at Ungarn med premierminister Viktor Orbán i spidsen vil komme med indsigelser mod optagelsesforhandlingerne med Ukraine, skriver Financial Times.

Således truede Orbán sidste efterår med at nedlægge veto mod, at EU fører optagelsesforhandlinger med ukrainerne.

Ved en afstemning vedrørende forhandlingerne endte Ungarn i december med slet ikke at stemme, mens de øvrige EU-lande stemte for, at der skulle åbnes for forhandlinger med Ukraine.

