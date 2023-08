Gerningsmanden ville egentligt have dræbt en mand, der har sin daglige gang i bandemiljøet.

I stedet skød han søndag aften en 75-årig mand i dennes lejlighed i Malmø.

Det skriver Sydsvenskan.

Den 75-årige er i kritisk tilstand.

Politiet har anholdt en person, som de mistænker for at have afgivet skuddene på stedet.

Ifølge Sydsvenskan er politiets teori, at den forkerte er blevet ramt. Politiet har dog ikke været ude at bekræfte dette.

Mindst to skud er blevet sendt igennem ruden til mandens lejlighed, som ligger i Västra Kattarp i Rosengårdområdet i den østlige del af Malmø.

Calle Persson er talsmand for politiet i Malmø. Han siger:

»Det er blevet skudt ind i en lejlighed på adressen. Vi er der for at undersøge, hvad der er sket. Vi har været i gang med at ringe på dørene hos naboer og afhøre vidner.«

Politiet efterforsker sagen som et mordforsøg.