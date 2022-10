Lyt til artiklen

Forældrene anede ikke, hvorfor deres 17-årige søn ikke var kommet hjem.

Dagen efter ringede uddannelsesministeriet og fortalte, at de kunne hente ham på den lokale politistation. Først ved ankomsten fik de den chokerende besked.

Deres 17-årige søn, Abolfazl Adinezadeh, var død.

Dagen forinden, den 8. oktober, havde den iranske dreng besluttet ikke at tage i skole for i stedet at deltage i en af de mange demonstrationer mod Irans islamiske styre, der har været siden 22-årige Zhina Mahsa Amini døde i Irans moralske politis varetægt. Det blev hans død, skriver BBC.

Ifølge BBC Persian blev Abolfazl Adinezadeh skudt af iranske sikkerhedsstyrker under demonstrationen.

På klos hold.

BBC Persian har set obduktionsrapporten, hvoraf det skulle fremgå, den 17-årige dreng døde af skader på leveren og hans højre nyre forårsaget af skud fra et haglgevær.

Ifølge mediets oplysninger blev han skudt adskillige gange fra mindre end en meters afstand.

Iranian security forces killed 17 y/o protester by shotgun at point-blank range in northeastern city of Mashhad on Oct 8th, according to BBC Persian sources.#Abolfazl_Adinezadeh was shot from less than a metre distance, sources quoted his doctor.

1/5 pic.twitter.com/gGAcFtGWKO — Parham Ghobadi (@BBCParham) October 20, 2022

»Hvilken forbrydelse havde han begået, som berettiger, at fylde hans mave med 24 skud,« spørger Abolfazls far i en video, som blev optaget under sønnens begravelse.

Her var den iranske sikkerhedstjeneste også til stede, og ifølge BBC Persian blev flere deltagere efterfølgende stoppet og bedt om at slette videoer fra begravelsen fra deres mobiltelefoner.

Også Abolfazl Adinezadehs nærmeste familie blev ifølge mediet udsat for pres fra de iranske myndigheder.

Efter at have fået den chokerende besked om den 17-åriges død, blev de ifølge BBC Persian beordret til at fortælle, at Abolfazl Adinezadeh havde været medlem af den berygtede paramilitære gruppe Basij, og at han var blevet dræbt af demonstranterne – ikke af politiet.

Zhina Mahsa Amini død i moralpolitiets hænder, myndighederne nægter, at hun er slået ihjel, mens vidner, familie og iranere, der kender til politiets metoder, mener det modsatte. Foto: IRANWIRE Vis mere Zhina Mahsa Amini død i moralpolitiets hænder, myndighederne nægter, at hun er slået ihjel, mens vidner, familie og iranere, der kender til politiets metoder, mener det modsatte. Foto: IRANWIRE

Siden 22-årige Zhina Mahsa Amini blev anholdt for ikke at have dækket alt sit hår med sit hovedtørklæde, og angivelig tæsket til døde af det moralske politi, har iranere som Abolfazl Adinezadeh protesteret på gaden.

Moralpolitiets opgave er at håndhæve styrets regler om påklædning, der blandt andet beordrer kvinder til at dække deres hår og hals, når de er i offentlige rum.

Myndighederne i Irans hovedstad Teheran siger, at den 22-årige kvinde døde af et hjerteanfald. Zhina Mahsa Aminis familie siger, at hun aldrig havde haft problemer med sit hjerte.

Flere øjenvidner har fortalt, at de har set moralpolitiet tæske den unge kvinde, og der er blevet lækket billeder af hende fra hospitalssengen, hvor man kan se, hun er meget forslået og tilkoblet en respirator.

Med slagord som »kvinde, liv, frihed« og »død over diktatoren« kræver tusinde mennesker i mange iranske byer et nyt styre i stedet for det islamiske, som har styret Iran med jernhånd siden 1979.

»At gå på gaden er livsfarligt, men at bo i det her regime er ikke et liv,« har en iransk demonstrant, som af hensyn til sin sikkerhed optrådte anonymt, fortalt til B.T.

