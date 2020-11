130 Secret Service-agenter er enten testet positive eller har været i kontakt med en smittet ifølge avis.

Flere end 130 Secret Service-agenter, hvis arbejde det er at beskytte Det Hvide Hus og præsidenten, er for nylig beordret i isolation eller karantæne.

Det skyldes, at de enten er testet positive for coronavirus eller har været i tæt kontakt med en smittet kollega.

Det oplyser tre kilder med kendskab til sagen ifølge The Washington Post.

Smittespredningen menes at skyldes en række vælgermøder, som præsident Donald Trump holdt i ugerne op til valget den 3. november.

Det fortæller The Washington Posts kilder, der udtaler sig på betingelse af anonymitet.

Kilderne fortæller, at smitten blandt agenterne har været en alvorlig kæp i hjulet på den enhed under Secret Service, der står for sikkerheden i Det Hvide Hus.

Meldingen kommer, efter at en række ansatte i Det Hvide Hus og folk fra Donald Trumps inderkreds er blevet testet positive for coronavirus.

Mange af dem har været med på præsidentens vælgermøder, hvor de færreste har båret mundbind.

Blandt de seneste bekræftede smittetilfælde er præsidentens stabschef, Mark Meadows, hans tidligere kampagnechef Corey Lewandowski og rådgiver David Bossie.

/ritzau/