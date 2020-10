Purdue Pharma sælger midlet Oxycontin, der anses for at være en af de store syndere i opioidkrisen i USA.

Medicinalselskabet Purdue Pharma erklærer sig skyldig i tre anklager, der omhandler selskabets smertestillende medicin Oxycontin.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium onsdag.

Midlet anses for at være en af de store syndere i den store opioidkrise i USA. Opioider er en gruppe af stærkt vanedannende stoffer.

Et af forholdene, som Purdue har erklæret sig skyldig i, handler om svindel.

De to andre forhold handler om brud på lovgivningen inden for bestikkelse i markedsføringen og salget af Oxycontin.

Blandt andet er distributører og læger blev opfordret til aggressivt at prakke det stærkt vanedannende middel på forbrugerne.

Purdue har accepteret at skulle betale 8,3 milliarder dollar i blandt andet bøder for at lukke sagen. Det svarer til 52,1 milliarder kroner.

/ritzau/