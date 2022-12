Lyt til artiklen

I takt med at flere og flere engelske børn bliver alvorligt syge af streptokokker, stiger prisen på medicinen mod sygdommen voldsomt.

Lørdag bekræftede den britiske sundhedsstyrelse, at der nu er 16 børn, der er døde af streptokokker indenfor de seneste to måneder.

Samme dag kunne Sky News afsløre, at prisen på den type antibiotika, som bruges til at behandle streptokokker er mangedoblet i pris i Storbritannien.

Fra at koste syv kroner, koster Amoxicillin nu 156 kroner.

Ifølge Sky News skyldes det blandt andet, at industrien drager økonomisk fordel af den enorme efterspørgsel, der lige nu er på præparatet.

Flere apotekter i Storbritannien har advaret om, at de ikke kan indkøbe tilstrækkeligt Amoxicillin til at imødegå efterspørgslen, og det er ifølge en chef i medicinalindustrien en del af forklaringen på, at prisen er steget så markant.

Fordi den høje efterspørgsel gør det muligt at prisætte medicinen højere.

Fredag forsikrede den britiske regering dog om, at der var tilstrækkelig med medicin til at behandle alle.

Faheem Ahmed, der har drevet apotek i England i ti år, har dog en anden opfattelse.

Han har kun tre pakker med den særlige type antibiotika tilbage på hylden.

Han udtaler til Sky News, at den nuværende situation 'aldrig er set før', og at mange forældre er i panik.

Ifølge Dr. Colin Brown, vicedirektør i det britiske sundhedsvæsen, er der intet der tyder på, at der er sket en ændring af streptokokker, der gør infektionen mere alvorlig.

Derimod tror han, at coronapandemiens restriktioner har påvirket modtageligheden over for streptokokker hos børn.