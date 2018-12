Efter en gennemgang af dokumenter fra Johnson & Johnson mener Reuters at kunne slå fast, at medicinalgiganten har vidst, der var asbest i deres talkumprodukter.

Reuters’ gennemgang af tusindvis af dokumenter fra Johnson & Johnson sker i kølvandet af, at virksomheden i juli blev idømt en bøde på 30 mia. kroner til 22 kvinder.

En domstol i delstaten Missouri gav kvinderne ret i deres anklage om, at det er selskabets talkum-produkter, herunder babypudder, der har ført til, at de har fået kræft i æggestokkene, skrev Berlingske tilbage i juli.

Reuters har igennem dokumenterne angiveligt fundet beviser på, at Johnson & Johnson har vidst, at der kunne være asbest i deres produkter siden 1971 og frem til 00’erne.

Cady Evans og Crystal Deckard mistede deres mor til kræft. De mistænker, at moren blev syg på grund af babypudder fra Johnson & Johnson.

Ifølge mediet har alt fra chefer, læger og advokater kendt til, at der har været små mængder af asbest i stikprøver, men alligevel har virksomheden tilsyneladende undladt at underrette de relevante myndigheder, skriver CNBC.

Johnson & Johnson afviser dog alle anklager og kalder Reuters’ undersøgelse ‘ensidet, falsk og betændt.’

»For at sige det simpelt, så er Reuters’ historie en absurd konspirationsteori, eftersom den tilsyneladende spænder 40 år og er orkestreret over generationer af globale reguleringsanordninger, verdens førende forskere og universiteter, ledende uafhængige laboratorier og J&J-medarbejdere,« skriver Johnson & Johnson i en pressemeddelelse.

Desuden lover Johnson & Johnson, at de vil gå hele vejen gennem retssystemet for at bevise, at deres produkter ikke er farlige.

Darlene Coker blev syg af kræft, angiveligt fordi hun brugte Johnson & Johnsons babypudder.

En af de kvinder, der gik i retten, fordi hun mente, hun havde fået kræft at Johnson & Johnsons babypudder, var Darlene Coker.

Hun gik som en af de første i retten mod Johnson & Johnson i 1999, fordi hun havde fået en sjælden kræftform, som kun viser sig, hvis man har været udsat for asbest.

Men Darlene Cooker var ikke skibsbygger eller minearbejder - som var grupper, der havde stor sandsynlighed for at udvikle asbestrelateret kræft på grund af deres arbejde.

Faktisk kunne hun ikke forstå, hvorfor hun var blevet syg, indtil hun kontaktede advokaten Herschel Hobson.

Cady Evans og Crystal Deckard.

Han mistænkte, at Darlene Cokers sygdom stammede fra babypudderet, og han kæmpede hårdt for at bevise det.

Men det lykkedes ikke, fordi Johnson & Johnson ifølge Reuters lykkedes med ikke at udlevere de relevante dokumenter i sagen. Derfor kunne Hobson ikke løfte bevisbyrden.

I dag sidder Darlene Cokers døtre Cady Evans og Crystal Deckard alene tilbage.

Deres mor var stærk og slog alle odds. De fleste med Cokers diagnose dør indenfor ét år, men Darlene døde i 2009, 12 år efter hendes diagnose blev kendt, 63 år gammel.