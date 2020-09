Sundhedsmyndigheder i Storbritannien har givet firma grønt lys til at fortsætte test med mulig coronavaccine.

Medicinalselskabet AstraZeneca og Oxford University har genoptaget kliniske forsøg med deres vaccine mod coronavirus.

Det oplyser medicinalselskabet i en pressemeddelelse.

Forsøgene bliver genoptaget, efter at britiske sundhedsmyndigheder har vurderet, at det er sikkert at fortsætte med dem.

Udviklingen af vaccinen, der bliver anset for yderst lovende, blev tidligere på ugen sat på pause.

Det skete som følge af et "uforklarligt symptom" hos en forsøgsperson i Storbritannien. Men nu kan udviklingen af vaccinen altså fortsætte efter nogle dages undersøgelse.

Den mulige vaccine fra AstraZeneca er en af godt en håndfuld, som er kommet frem til de afsluttende fase 3-forsøg. AstraZenecas var det første fase 3-forsøg, som blev sat på pause.

Hverken AstraZeneca eller Oxford University giver andet information, end at forsøgene kan blive genoptaget. Dertil er alle involverede blevet informeret om den seneste udvikling, hedder det i pressemeddelelsen.

Både AstraZeneca og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har betegnet det som "rutine", at forsøgene blev sat på pause.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er der i øjeblikket ni vaccinekandidater, som er i de afsluttende fase 3-forsøg.

Det er ikke usædvanligt, at kliniske forsøg midlertidigt bliver standset i fase 3. Her bliver mulige nye lægemidler afprøvet på tusindvis af forsøgspersoner for at tjekke effekten og få sikkerhed for, at der ikke er utilsigtede bivirkninger.

Først derefter kan det komme på tale at søge myndighederne om en godkendelse til at sende en vaccine på markedet.

AstraZenecas topchef, Pascal Soriot, sagde torsdag, at medicinalselskabet inden udgangen af året formentlig vil vide, om dets eksperimentelle vaccine vil kunne beskytte mod covid-19.

/ritzau/