Alle ansatte eksperter arbejder i døgndrift, og det er ikke et spørgsmål om patenter, siger medicinalchef.

Produktionen af vacciner til EU-landene er alt for langsommelig, mener flere medlemmer af Europa-Parlamentet, som torsdag stiller spørgsmål til medicinalvirksomhedernes topchefer i en videohøring.

Det kan simpelthen ikke gøres hurtigere, svarer AstraZenecas administrerende direktør, Pascal Soriot, som også bekræfter, at selskabet i bedste fald kun vil kunne levere 40 millioner doser i første kvartal.

Oprindeligt var der tale om et trecifret millionantal.

Man kan ikke bare dele opskriften og producere en sådan vaccine på en ny eller anden eksisterende fabrik, lyder argumentet fra chefen.

- Det er vigtigt at forstå, at for at kunne producere andre steder skal man oplære dem. Det tager lang tid, og det tager tid at validere, siger Soriot under høringen.

Franskmanden siger, at hans hold er presset til et absolut maksimum, og "de kan ikke oplære flere".

Modernas topchef, Stéphane Bancel, siger noget tilsvarende. Modernas ansatte arbejder "nonstop - syv dage om ugen".

- Produktionen tager normalt tre til fire år at få på plads. Det, som vi ser, er opstartsproblemer, og det er normalt i enhver industriproduktion. Det er det samme for fly og for biler, siger Bancel.

Han nævner, at Moderna for nylig havde en pumpe, som brød sammen.

Sådanne små ting skaber store problemer for hele produktionen, men virksomheden arbejder i døgndrift på at sikre så mange vacciner som muligt, siger han.

Medicinalcheferne taler, mens EU's stats- og regeringschefer holder topmøde på video. De diskuterer også vacciner og problemer med produktionen af disse.

Der har været bred kritik af EU's vaccineindkøb, da andre lande som Storbritannien, USA og særligt Israel er langt foran med at vaccinere.

En meningsmåling fra Voxmeter for Tænketanken Europa viser torsdag, at 20 procent af danskerne tror, at Danmark kunne have skaffet flere vacciner på egen hånd - altså uden om EU.

- For mig at se er dagens høring et eksempel på, hvad vi kan opnå, når vi samarbejder via EU. Havde Danmark stået alene, havde vi ikke haft en jordisk chance for at få verdens største vaccineproducenter til at stå fælles skoleret, siger EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen (R).

/ritzau/