En 56-årig tysk mand mistænkes for at være en kynisk 'madpakke-morder'. Politiet mener, at han står bag en række uforklarlige dødsfald på en virksomhed i det nordvestlige Tyskland. 21 dødsfald over de seneste 18 år skal efterforskes nærmere, fordi en medarbejder har fundet mystisk hvidt pulver i en mad.

De var alle sammen ældre og nærmede sig pensionen, men alligevel døde de pludseligt og uventet. Siden år 2000 er 21 medarbejdere i en virksomhed i det nordvestlige Tyskland døde. I første omgang af 'naturlige årsager.' Nu viser det sig, at sandheden muligvis er en anden.

Metalfabrikken Ari Armaturen i byen Schloss Holte-Stukenbrock i det nordvestlige Tyskland har mistet mange ansatte. Ikke på grund af fyringsrunder eller fordi de har sagt op. Nej. De ansatte er nærmeste døde som fluer. En efter en.

Dødsfaldene er - på grund af de afdødes alder - blevet slået hen som naturlige, men nu viser det sig, at en kollega meget vel kan have haft en finger med i spillet.

Det skriver avisen Deutsche Welle.

I maj opdagede en af medarbejderne nemlig noget hvidt pulver i sin madpakke. Han gik til ledelsen og fik dem til at gå gennem en række videooptagelser fra fabrikkens overvågningskameraer.

Nu har det lokale politi anholdt en 56-årige mand på virksomheden, som mistænkes for at have forgiftet sine kolleger.

Det stof, som han angiveligt har puttet i kollegernes madpakker, skulle være blyacetat - også kendt som blyeddike. Det kan næsten ikke smages, men er ekstremt giftigt og kan forårsage alvorlige skader på de indre organer. Flere af de afdøde fik kræft og hjerteproblemer, og en enkelt ligger stadig i koma, mens en anden er afhængig af dialysebehandling.

Politiet har ransaget den 56-årige mands hjem og fundet flere giftige stoffer. Den mistænkte har arbejdet på virksomheden i 38 år og har indtil nu passet sit job upåklageligt. Det vides ikke, hvad et eventuelt motiv kan have været.