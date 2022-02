»De er gået fra at være passiv afventende til at blive vækket af den store, russiske bjørn, der har ligget og luret.«

Virksomheden Mekoprint, der har hovedsæde i nordjyske Støvring, følger lige nu situationen i Ukraine tæt. Det siger direktøren Anders Kold til B.T.

150 kilometer vest for Kiev har virksomheden nemlig en afdeling med 120 medarbejdere. Men torsdag morgen er alt som forandret:

»Medarbejderne er vågnet til lyden af bombninger. De bor i et område, hvor der også er kommet tanks fra Hviderusland, og den lokale militærflyveplads er blevet bombet,« siger Anders Kold, til B.T. og fortsætter:

Mekoprints medarbejdere i Ukraine. Foto: Privatfoto Vis mere Mekoprints medarbejdere i Ukraine. Foto: Privatfoto

»Handlingen er så voldsom, og de er alle meget chokerede. De forholder sig rolige, men er selvfølgelig bange.«

Verdens øjne er i øjeblikket rettet mod Ukraine, efter Rusland natten til torsdag invaderede landet.

Adskillige ledere i Vesten, herunder statsminister Mette Frederiksen (S), har fordømt de russiske handlinger, ligesom militære eksperter kalder det »en fuld invasion af Rusland«.

Anders Kold forklarer også, at samtlige 120 ansatte i Ukraine ikke er mødt på arbejde torsdag.

»De er alle sendt hjem, for de skal have ro på sig selv og deres familier. De er hjemme i dag, fredag og hen over weekenden. Og så må vi se, om der er basis for at genoptage arbejdet næste uge.«

Det er dog meget usikkert som situationen er nu.

Derfor forventes en mindre del af den ukrainske produktion midlertidigt at blive flyttet til Polen, hvor Mekoprint har en søsterfabrik. Lige nu er det dog ikke en mulighed at få noget ind eller ud af Ukraine.

Anders Kold lægger dog ikke skjul på, at det vil være omkostningsfuldt at flytte produktion til Polen.

»Først og fremmest er det jo usikkert, hvornår produktionen kan genoptages. Vi er i gang med at få bygget en fabrik i Ukraine, og så har vi en forventning om at blive 200 medarbejdere. Så det er flere millioner kroner, der er på spil.«

Men for nu handler det om de ansattes ve og vel, understreger Anders Kold, hvis firma udvikler og designer kundespecifiserede kabler, betjeningsløsninger og metalkomponenter med 70 medarbejdere i Danmark, Polen og Ukraine.

