AP: Personer tæt på Trump har rådet ham til erklære slaget for tabt i en tale i løbet af den kommende uge.

Flere af Donald Trumps nære assistenter siger til AP, at en af del af præsidentens medarbejdere og støtter har opfordret præsidenten til at erkende sit valgnederlag. De ikke navngivne kilder siger, at Trump i så fald også vil bidrage til en fredelig magtoverdragelse.

De har rådet ham til erklære det i en tale i løbet af den kommende uge, hedder det.

Trumps svigersøn Jared Kushner er en af dem, som skal have bedt ham om at acceptere valgets udfald på trods af præsidentens kritik af den måde, som det blev gennemført på.

Kushner skal have fortalt flere af sine bekendte om sin opfordring til Trump.

Samtidig mener andre i kredsen omkring Trump, at han bør fortsætte kampen for at få omgjort valgresultaterne i flere delstater. Trumps sønner og hans advokat Rudy Giuliani er med i denne gruppe, skriver AP.

Giuliani har angiveligt lovet Trump at fremskaffe beviser for valgfusk. Men foreløbigt har han meget lidt konkret at henvise til.

Trumps valgkampstab har indtil videre ikke fået meget ud af at forsøge at få startet retssager omkring valgets forløb i nogle delstater.

Lørdag indkaldte Giuliani amerikanske medier til en ny udendørs pressekonference, men heller ikke her blev der fremlagt konkrete beviser for valgfusk.

I stedet undrede det de deltagende journalister, at pressekonferencen efter en øjensynlig misforståelse blev holdt på parkeringspladsen ved et gartnerfirma i Philadelphia ved siden af en sexbutik.

Politiske iagttagere siger til flere amerikanske medier, at der allerede er udløst en strid i Det Republikanske Parti om "trumpismen" og bevægelsens fremtidige rolle i partiet.

Mange støtter Trump fuldt og helt, mens det endnu ikke er klart om flere og flere moderate vil følge Mitt Romney, republikansk senator for Utah, og kritisere den afgående præsident.

Som den første top-republikaner har Romney lykønsket den kommende præsident og den kommende vicepræsident, Kamala Harris.

- Vi kender dem begge som personer med god vilje og beundringsværdig karakter. Vi beder for, at Gud velsigner dem i dagene og årene, der kommer, skriver Mitt Romney i sin lykønskning.

