For andet år i streg er det parisiske museum Louvre det mest besøgte i verden. Men selvom det ser godt ud på bundlinjen, er det ikke alle, der er tilfredse populariteten.

Medarbejderne føler nemlig ikke, de kan følge med, og det har den seneste uge ført til flere strejker.

Alt fra receptionister til sikkerhedsvagter har løbende nedlagt arbejdet som følge af presset, skriver CNN og henviser til en fælles udtalelse fra medarbejderne:

'Louvre bliver kvalt. Antallet af besøgende er steget med 20 procent siden 2009, men stedet er ikke blevet større rent fysisk. Det er en uholdbar situation'.

Strejken, som varede dele af mandag og onsdag, blev udløst af, at museet sidste år slog sin egen rekord, hvad angår besøgstal.

10,2 millioner mennesker lagde i 2018 turen forbi museet, der blandt andet huser Leonardo da Vincis Mona Lisa-maleri.

Det høje besøgstal sikrede Louvre førstepladsen på index-listen over mest populære museer. En plads, museet også havde indtaget året forinden med 810.000 besøgende.

I 2018 indtog Det Kinesiske Nationalmuseum i Beijing en andenplads, mens Metropolitan Museum of Art i New York - også kaldet The Met - endte på tredjepladsen.

Slottet, som danner rammerne for Louvre-museet, blev opført i 1190 af den franske kong Filip 2. August og blev i 1500-tallet udvidet for første gang.

Allerede i 1793 blev dele af paladset omdannet til et museum, og i 1980'erne blev hele området renoveret.

Det var i denne forbindelse, at Den Omvendte Pyramide blev til - den famøse glaspyramide, der i dag udgør stedets indgang.

Og indgangen er populær. Sidste år var Louvre det eneste museum, der oplevede en voldsom stigning af antallet af besøgende sammenlignet med det foregående år.