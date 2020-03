129 tilfælde af coronavirus.

Sådan lød status på et plejehjem nær den amerikanske by Seattle i sidste uge.

81 af de smittede var beboere på hjemmet. 34 medarbejdere var syge, mens 14 af beboernes pårørende havde fået sygdommen.

Nu viser en rapport fra U.S. Centers for Disease Control and Prevention, at det var medarbejderne på plejehjemmet Life Care Center of Kirkland, der spredte smitten til både beboere og kolleger på stedet.

En del medarbejdere bevægede sig nemlig mellem flere forskellige afdelinger på hjemmet i løbet af en arbejdsdag.

Nogle af dem var smittet med coronavirus, og de smittede altså mange af beboerne med sygdommen.

Det skriver Los Angeles Times.

'Det var begrænsningerne i den effektive infektionsbekæmpelse og -forebyggelse og medarbejdere, der arbejdede flere afdelinger, der bidrog til at sprede smitten,' hedder det blandt andet.

På den baggrund opfordrer rapporten andre plejehjem og ældrecentre til øjeblikkeligt at tage forholdsregler, der sikrer, at smitten ikke spreder sig til beboerne.

Flere beboere og en enkelt pårørende på hjemme i Kirkland er siden døde af coronavirus.

De smittede beboere ligger i alderen fra 54 til 100 - med en gennemsnitsalder på 81.

Alderen på de smittede medarbejdere ligger på mellem 22 til 79 år.

En talsmand for plejehjemmet i Kirkland siger i en udtalelse, at man hilser rapporten velkommen og håber, at den kan hjælpe andre plejehjem med at opleve noget lignende.

»For os er det kun positivt, selv om de har fundet noget, som vi kunne have gjort bedre,« siger kommunikationsmedarbejderen Timothy Killian på vegne af stedet.

Han tilføjer, at institutionen to til tre dage efter, at man opdagede udbruddet, forhindrede, at medarbejdere arbejdede i mere end én afdeling.

»Så snart vi opdagede, at dette (medarbejdere, der arbejdede i flere afdelinger på samme tid, red.) var noget, som ikke burde gøres, stoppede det,« siger han ifølge Los Angeles Times.