Hovedpine. Svimmelhed. Kvalme. Synsforstyrrelser.

Det er blot nogle af de mystiske symptomer, ansatte ved USA's ambassade i Cuba har klaget over. Nu har forskere studeret de ansattes hjerner - og resultatet er både bemærkelsesværdigt og sprængfarligt.

Kort efter at Barack Obama genåbnede USA's ambassade i Cuba i 2016, begyndte mange af de ansatte at få det dårligt. Symptomerne blev kendt som 'Havana Syndromet'.

Undersøgelser har siden peget på, at såkaldte soniske angreb med lyde, som næsten ikke kunne høres, er årsagen. Det er endnu ikke bevist sort på hvidt, men det nye studie peger i retning af, at der kan være noget om snakken.

Forskere fra universitetet i Pennsylvania har sammenlignet MRI-scanninger af de tidligere ansatte på ambassaden med en kontrolgruppe bestående af 48 almindelige borgere, skriver New York Post.

'Ret sensationelt'

Resultaterne er opsigtsvækkende.

Undersøgelsen viser, at 40 af de tidligere ansatte på ambassaden har fået ændret deres hjernestruktur, idet den er anderledes end kontrolgruppens. Kun 21 af de ansatte ved ambassaden havde normal hjernestruktur.

»Det er ret sensationelt,« siger radiologiprofessor Ragini Verma, som står bag undersøgelsen, til Reuters.

En tidligere undersøgelse har vist, at 24 tidligere ansatte på ambassaden i Havanna lider af hjerneabnormaliteter, der påvirker deres hørelse, syn, balance og hukommelse.

I denne undersøgelse mente lægerne at kunne påvise, at nogle af ofrene - det er uklart hvor mange, det gælder - har forandringer i den ‘hvide substans’ i hjernen, der lader forskellige dele af hjernen kommunikere.

'Der er sket noget'

Ifølge Ragini Verma er det dog usikkert, om de i det nye studie påviste hjerneforandringer er den direkte årsag til de helbredsproblemer, mange af de tidligere ansatte på ambassaden slås med.

Men hun peger på, at hjernforandringerne umuligt kan være sket af sig selv.

»Der er sket noget med disse menneskers hjerner,« siger Ragini Verma ifølge New York Post til AFP.

Fra anden side får den nye undersøgelse imidlertid hård kritik.

Hjerneforsker ved universitetet i Edinbourgh, Sergio Della Sala, mener, at undersøgelsen er pseudovidenskabelig, idet den ikke tager højde for, at 12 af de ansatte ved ambassaden havde skader på hjernen allerede før deres ansættelse, idet de havde været ramt af hjernerystelser.

Ingen af personerne i kontrolgruppen har været ramt af hjernerystelser eller andet, der kan give skader på hjernen, påpeger han.

USA's præsident Donald Trump har beskyldt Cuba for at stå bag soniske angreb på ambassadens ansatte, men den kommunistiske østat har afvist alle anklager og kaldt dem ‘bevidste løgne.’

Cubanske eksperter har videre konkluderet, at soniske angreb er videnskabeligt umuligt.

De fleste af den amerikanske ambassades ansatte blev hjemkaldt i 2017.

Mange af dem, der led af helbredsproblemer, er kommet sig efter rehabilitering og behandling, men ikke alle.