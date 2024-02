I sommer mistede en mand i 40'erne livet, da han var på arbejde på det norske luksuskrydstogtskib 'Viking Mars'.

Hændelsen skete i Skotland, og skibet har ligget til kaj i Skotland lige siden. Men nu er der nyt i sagen. Den norske havarikommission har nemlig efterforsket hændelsen, og tirsdag kom konklusionen.

Det skriver det norske Børsen.

Ifølge rapporten ser det ud til, at besætningen om bord på skibet var i gang med at rigge en gangbro, da manden faldt over bord og i døden.

Havarikommissionen bemærker desuden i rapporten, at besætningen ikke havde tilstrækkelig erfaring med rigning af gangbroen fra den højde, der var nødvendig på kajen i Skotland på grund af de usædvanlige tidevandsforhold ved byen Invergordon.

Havarikommissionen skriver i rapporten, at rederiet skal forbedre sine sikkerhedsprocedurer, og besætningen skal i højere grad uddannes til at arbejde i højrisikoområder, som det i Skotland.

Krydstogt skibet er ejet af en af Norges rigeste mænd, Torstein Hagen. Han har ifølge mediet en formue på 34,4 milliarder norske kroner.