Coronavirussen har efterhånden været en del af vores samfund i nogle måneder. Alligevel er det ikke helt sikkert, hvordan det hele startede.

Nogle teorier går på, at en flagermus i Kina spillede en stor rolle. Derfor er et tøjmærke endt i modvind på grund af et design med en flagermus i en kinesisk container.

Det drejer sig om mærket Lululemon Athletica fra Canada. Det skriver NBC News.

Tøjmærket har specielt fået kritik på Instagram, hvor en tidligere medarbejder lagde et billede op med en flagermus i stegte ris i en kinesisk container. Billedet er siden blevet slettet.

Det har fået Lululemon Athletica til at udsende en undskyldning. En talsmand fra virksomheden tager ligeledes afstand fra Instagram-opslaget:

»På Lululemon er vores kultur og værdier kernen for dem, vi er, og vi tager sager som dennne ekstremt alvorligt,« skriver personen i en mail.

Loyale kunder har skrevet, at de er skuffede over Lululemon Athletica, mens andre kommentarer giver udtryk for, at designet er racistisk og diskriminerende.

Trøjen med det kontroversielle design er lavet af Jess Sluder, som ikke har noget med Lululemon at gøre. Hun har ikke ønsket at udtale sig til NBC News.