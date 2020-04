Med en telefon ved øret i næsten halvandet døgn fik en 76-årig amerikansk mand lov til at sige farvel til sin familie, inden han døde.

Den ældre amerikanske herre ved navn Don Adair kunne ikke få besøg af familien på hospitalet, da han var indlagt med coronavirus, og derfor måtte sygeplejersken tage alternative løsninger i brug, da det stod klart, at han ikke kunne reddes.

Hun lagde derfor en af hospitalets telefoner ved Don Adairs øre, så han kunne høre sine børns stemmer som det sidste.

Telefonsamtalen varede i 30 timer, før Don Adair sov stille ind i selskab med sin børn. Fire børn, hvoraf den ene af dem befandt sig hele 6.000 kilometer væk - nemlig her i Danmark. Det skriver CNN.

76-årige Don Adair (venstre) fik muligheden for at høre sin fire børns stemmer, da han i begyndelsen af april sov stille ind som følge af coronavirus. Foto: Privat

Det amerikanske medie har snakket med en af Don Adairs tre døtre, som roser hospitalet, der er beliggende i Rochester i New York.

»Det var en stor velsignelse. Det gav mig lov til at få en form for afslutning. Jeg kunne sige det, jeg havde brug for at sige, da vi vidste, det var slutningen. Og selvom jeg ikke kunne se ham, og jeg ikke kunne holde hans hånd, så var den forbindelse, vi havde over telefonen, utrolig værdifuld,« siger datteren ved navn Abby Adair Reinhard.

Hun har skrevet et langt opslag på Facebook, hvor hun beskriver sin fars kamp sidste stund i kampen mod den dødelige virus. Det er i dette opslag, at hun fortæller, at en af hendes søskende befandt sig i den danske hovedstad, København, da faren døde.

Her fortæller hun også, at sygdommen blev opdaget, da hendes far om aftenen den 5. april faldt ned af trappen som følge af et ildebefindende.

Allerede morgenen efter stod det så skidt til med hans lunger, at meldingen fra hospitalet var, at der ikke var noget at gøre for at redde ham, men at familien desværre ikke måtte komme og sige farvel på grund af risikoen for smitteudbredning.

I stedet blev løsningen altså telefonopkald, som endte med at vare 30 timer.

»Han kunne ikke rigtig snakke, men vi kunne høre hans åndedræt. Vi fortalte ham, at vi elskede ham, og vi takkede ham for at have været der for os og for at have elsket os,« siger Abby Adair Reinhard til CNN og fortsætter:

»Vi kunne høre, hvordan han led, men bare det at høre ham trække vejret betød, at vi havde forbindelse til ham, og at vi vidste, at han stadig var i live.«



