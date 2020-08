Vi vandt, lyder det fra en indbygger i Bamako, der er henrykt over militærets afsættelse af præsident Keïta.

Tusindvis af maliere gik fredag på gaden i Bamako for at fejre militærkuppet mod præsident Ibrahim Boubacar Keïta.

Oprørssoldater afsatte tirsdag præsidenten og regeringen ved et kup og har siden sagt, at de vil nedsætte et civilt overgangsstyre, der skal forberede et nyvalg.

Afsættelsen af Keïta blev mødt med fejring i hovedstaden Bamako fredag, hvor tusindvis af mennesker var samlet på byens centrale plads.

Mange var iført det maliske flag, mens de blæste i vuvuzela-horn.

Oppositionskoalitionen M5-RFP havde på forhånd kaldt massedemonstrationen for en "fejring af det maliske folks sejr".

- Jeg er henrykt. Vi vandt, siger 38-årige Mariam Cisse.

Oprørernes talsmand, oberst Ismael Wague, var blandt talerne under demonstrationen. Han hyldede folket.

- Vi afsluttede blot det arbejde, I begyndte, og vi genkender os selv i jeres kamp, sagde han.

Ifølge talsmanden vil Det Vestafrikanske Økonomiske Fællesskab (Ecowas) sende en delegation til Mali lørdag.

Det sker, efter at militærjuntaen har givet FN adgang til den udstødte præsident og frigivet to andre ledere, som blev tilbageholdt under det dramatiske oprør tirsdag.

Delegationen til Bamako vil blive ledet af den tidligere nigerianske præsident Goodluck Jonathan, oplyser en Ecowas-kilde, der beskriver turens formål som "et forsøg på at hjælpe med at finde løsninger".

Et medlem af militærjuntaen siger, at udsendingene vil blive "modtaget med glæde".

- Det er vigtigt at tale med vores brødre, siger han.

Ecowas har krævet, at Keïta bliver genindsat som præsident. Samtidig har det vestafrikanske fællesskab advaret militærjuntaen om, at den bærer "ansvaret for de tilbageholdtes sikkerhed".

Kuppet mod præsident Ibrahim Boubacar Keïta har vakt international fordømmelse.

/ritzau/AFP