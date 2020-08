Præsident Donald Trump har været meget imod nedlukningen af skoler i USA under coronapandemien.

USA's regering vil give 125 millioner genanvendelige mundbind til landets skoler.

Det siger den amerikanske præsident, Donald Trump, natten til torsdag dansk tid på sit daglige pressemøde i Det Hvide Hus om coronasituationen i USA.

Tiltaget er et ud af i alt otte tiltag, der bliver anbefalet af den amerikanske regering med henblik på at genåbne landets skoler.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Skoler over hele USA har været lukket ned som følge af den igangværende coronapandemi.

Mundbindene skal bruges, når det ikke er muligt at holde den påkrævede afstand, siger Trump.

- Min administration er også klar til at indsætte medarbejdere fra CDC (USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, red.) for at støtte skoler, der åbner, og skoler, der har brug for hjælp til sikkert at åbne, siger Trump ifølge CNN.

Udmeldingen kommer midt under et pres fra Trump-administrationen for at genåbne skoler rundt om i landet, skriver CNN.

Trump har tidligere kaldt skolenedlukningen i blandt andet USA's mest folkerige delstat, Californien, for en "forfærdelig beslutning".

Det kan have voldsomme konsekvenser at holde folk hjemme, mener præsidenten.

- Børn og forældre dør også af den slags traumer, sagde Trump i midten af juli.

/ritzau/