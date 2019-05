Fastfoodkæden McDonald's har undskyldt offentligt efter en kunde blev bragt i livsfare på en restaurant i Manchester.

»Vi erkender fuldt ud, at denne fejl var uacceptabel, og vi undskylder oprigtigt over for den pågældende kunde,« lyder en udtalelse ifølge The Sun.

Det var en tilsyneladende harmløs forveksling af to bestillinger, der førte til den kritiske situation.

22-årige George Brown fortæller til The Sun, at han havde bestilt en helt sort kaffe, da han besøgte fastfood-filialen i Manchester Piccadilly Gardens.

Den unge paramediciner har mælkeallergi og var derfor ganske bestemt omkring sin bestilling.

Men desværre var han ikke opmærksom på, at han fik en forkert vare. I stedet for kaffe var der varm kakao i bægeret.

Ved første lille tår stod det klart, at den var helt galt.

»Min tunge begyndte at hæve straks. Jeg begyndte at hvæse, blev svimmel og stakåndet,« siger George Brown.

»En reaktion som denne kan indsnævre dine luftveje til det punkt, hvor du ikke kan trække vejret - åndedrætsanfald - og så stopper hjertet.«

»Jeg kunne være død,« fortsætter George Brown.

Heldigvis var hans kollega snarrådig. Den unge paramediciner fik antihistaminer og blev bragt til et nærliggende hospital.

George Brown mistede bevidstheden, men fik hurtig retmæssig behandling og er således sluppet uden mén af det allergiske anfald.

McDonald's beklager, at det nogensinde kunne ske, at den 22-årige fik andet end det, han havde bestilt.

»Det var ganske enkelt ikke godt nok. Vi har en række procedurer for at undgå upræcise bestillinger, men i dette tilfælde blev procedurerne åbenlyst ikke fulgt.«

»Hændelsen er fuldt ud undersøgt, og personalet på restauranten har fået ekstra træning for at sikre os, at fejl som denne ikke sker igen.«

Foruden undskyldningen fra McDonald's har restaurantchefen tilbudt en gratis kaffe og en omgang morgenmad til George Brown. Han har derudover fået en kupon til en værdi af 10 pund til et nyt McDonald's-besøg.