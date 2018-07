Mindst 61 personer er meldt syge efter et udbrud af såkaldt cyclospora, en encellet parasit, der forårsager kraftige mavesmerter og diarré. Parasitten er fundet i salat fra McDonald’s i USA.

Udbruddet får nu de amerikanske sundhedsmyndigheder til at tilbagekalde salaten fra 3000 restauranter i 14 stater for at være på den sikre side. Det skriver CNN.

Det er i staterne Illinois, Iowa, Indiana, Wisconsin, Michigan, Ohio, Minnesota, Nebraska, South Dakota, Montana, North Dakota, Kentucky, West Virginia og Missouri, at salaten ikke længere sælges.

»Vi går ud med denne viden, så folk kan søge behandling, hvis de er blevet smittet med cyclospora,« siger Dr. Scott Gottlieb fra FDA, den amerikanske sundhedsstyrelse, i en officiel erklæring.

Parasitten er vanskelig at diagnosticere og kræver en særlig test for at afgøre, om det er det, der er tale om. Er man smittet, vil man få tegn på infektion i løbet af to til 11 dage.

Foruden mavesmerter og diarré kan man også opleve opkast, muskelsmerter, tab af appetit og vægttab. Antibiotika kan dog sætte en stopper for de ubehagelige symptomer.