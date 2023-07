En 17-årig ansat oplevede, at hendes dobbelt så gamle kollega kaldte hende racistiske skældsord og ville vise hende sin penis, fordi han gerne ville lave en 'sort og hvid baby' med hende.

En anden ligeledes 17-årig pige var udsat for, at en seniormanager tog kvælertag på hende og befølte hendes numse.

En 16-årig dreng blev af en manager tilbudt e-cigaretter i bytte for sex.

Og et sted i Nordirland blev hele restauranten lagt ned af gonorré, fordi seksuelle forhold mellem medarbejdere var normalen.

Da McDonald's i Storbritannien i februar underskrev en lovmæssigt bindende aftale med Equality and Human Rights Commission og dermed gav sit ord på, at virksomheden ville beskytte sine medarbejdere mod seksuelle krænkelser, udtalte man, at man allerede var godt dækket ind på området.

En undersøgelse lavet af BBC tegner dog et noget andet, mindre flatterende billede af arbejdspladsen.

Mediet har talt med over 100 nuværende og tidligere McDonald's-medarbejdere, der alle beretter om grænseoverskridende adfærd.

78 har ifølge eget udsagn oplevet sexchikane. 31 seksuelle overgreb. 18 racisme. Seks homofobi.

Et overtal af de ansatte, som BBC har talt med, er helt unge mennesker.

Fordelt over 1450 restauranter arbejder 170.000 personer hos burgergiganten i Storbritannien. Og tre fjerdedele af de ansatte er mellem 16 og 25 år gamle.

Unge mennesker, for hvem krænkelser ifølge flere er hverdagskost. Til BBC fortæller én, at hendes mandlige kollegaer anså hende som 'nyt kød', da hun blev ansat. Andre fortæller, at de blev tvunget til at bære uniformer, der var alt for stramme til dem.

»Der er en talemåde på McDonald's, 'tits on tills', drengene i køkkenet, pigerne ved disken,« konstaterer én kvinde.

»Hvis du arbejder på McDonald's, vil du blive chikaneret. Det er forventningen,« lyder det fra en anden. Hun er 20 år og sagde sidste år op, fordi en mandlig kollega i 60erne blev ved med at stryge hende over håret 'på en seksuel måde'.

Flere af dem, som BBC har talt med, beretter desuden om at tale for døve ører, når de er gået til deres chefer med de krænkende oplevelser.

Fra McDonald's-toppens side lyder det, at der 'simpelthen ikke er plads til chikane, misbrug eller diskrimination i virksomheden'.

»Hver og en af de 177.000 McDonald's-ansatte i Storbritannien fortjener at arbejde i et sikkert, respektfuldt og inkluderende arbejdsmiljø. Der er klart tilfælde, hvor vi har svigtet, og det undskylder vi for,« siger Alistair Macrow, administrerende direktør for McDonald's i Storbritannien og Irland, således til BBC og fortsætter:

»Vi vil undersøge alle beskyldninger, og alle dokumenterede brud på vores adfærdskodeks vil blive mødt med de strengeste foranstaltninger indenfor lovens rammer – inklusive afskedigelser.«