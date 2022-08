Lyt til artiklen

En medarbejder på McDonald's blev skudt tirsdag, efter en kvinde havde fået serveret kolde pommes frites.

Dramaet udspillede sig i Brooklyn i New York i det ellers hippe Bedford-Stuyvesant-kvarter, da en mor til tre bestilte aftensmad på sin McDonald's app.

Da hun hentede maden i restauranten, bemærkede hun straks, at hendes pommes frites var kolde.

»Jeg bad medarbejderen om at give mig nye, og hun gik hen til frituregryden. Ti sekunder efter kom hun tilbage, med hvad jeg troede var nye pommes frites, og så forlod jeg restauranten,« fortæller 40-årige Lisa Fulmore til New York Post.

Men da hun havde smagt på tre af fritterne, kunne hun konstatere, at kartoflerne stadig ikke var varme. Fulmore gik tilbage ind i restauranten.

»Jeg spurgte, hvorfor hun gav mig de samme pommes frites. Så begyndte hun at grine. De begyndte allesammen at grine af mig,« fortæller hun.

En af medarbejderne var særligt provokerende over for Fulmore. Han spurgte nemlig, hvorfor hun havde madrester mellem tænderne.

Og så eskalerede konflikten.

Lisa Fulmore fik ringet sin 20-årige søn op på FaceTime og fortalte ham, at personalet på McDonalds's gjorde grin med hende.

Det gjorde ham rasende, og han meddelte sin mor, at han ville komme hende til undsætning. Straks efter stormede han ind på restauranten og bad personalet om at lade hans mor være i fred.

Særligt medarbejderen, der lavede grin med morens madrester i tænderne, var i sønnens søgelys.

»Han sagde til ham, at han skulle komme med udenfor,« siger Lisa Fulmore, der efterfølgende mistede overblikket og forlod restauranten.

Hun troede, at sønnen havde gjort det samme, men cirka 20 minutter senere, hørte hun skud.

»Jeg løb hen til døren og råbte: Hvem skyder? En råbte: din søn,« fortæller Fulmore.

»Så så jeg drengen (McDonald's-medarbejderen) på jorden, mens min søn løb væk. Jeg ringede 911,« forklarer hun.

Lisa Fulmore siger, at hun ikke anede, at sønnen var bevæbnet.

Fulmores søn er nu i politiets varetægt, og NYPD oplyser, at han han har været arresteret adskillige gange. Både for tyveri og for overfald.

Ofret er i kritisk tilstand på et hospital i Brooklyn.