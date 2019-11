Fastfoodkæden McDonalds skilte sig i starten af november af med dens administrerende direktør, Steve Easterbrook.

Easterbrook blev fyret, fordi han var i et forhold med en ansat, hvilket strider imod virksomhedens retningslinjer. Den forhenværende direktør kan dog være sikker på, at han ikke foreløbigt går pauvre kår i møde.

Det skriver The Guardian.

Koncernen betaler ham hele 675.000 dollars i fratrædelsesgodtgørelse svarende til 4,5 mio. kr.

Samtidig får han lov til at beholde sine aktieafkast på 37 mio. dollars svarende til 249 mio. kr.

Det nærmere omstændigheder om Steve Easterbrooks romantiske forhold til en ansat er ikke kendt, og til en start kategoriserede McDonalds-koncernen fyringen som ‘uden årsag’.

McDonalds har regler for deres chefers adfærd for, at der ikke kan rettes tvivl om ledelsens eller virksomhedens uafhængighed eller rygte.

Fratrædelsesgodtgørelsen beløber sig på halvdelen af Steve Easterbrooks årsløn, der i 2018 lå på 1,3 mio. dollars svarende til knap 9 mio. kr.