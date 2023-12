Den lille blå bygning har de seneste dage vakt stor opmærksomhed i Chicago-forstaden Bolingbrook.

Og nu bekræfter McDonald's.

Inden ugen er omme, vil fastfoodgiganten her åbne dørene til første kapitel af det, der bliver en helt ny kæde. Det skriver CNBC.

Navnet er CosMc's – hvilket også står skrevet med gule bogstaver på den blå bygning, og inden udgangen af 2024 vil yderligere ni afdelinger åbne i Texas.

Et udvalg af drikkevarer hos CosMc's. Foto: McDonald's Vis mere Et udvalg af drikkevarer hos CosMc's. Foto: McDonald's

Dernæst vil McDonald's bruge et år på at analysere resultaterne.

Men ambitionerne er på plads. Vurderes det til at være en succes, rulles det ud i mange flere lande over hele verden.

»Det er ikke vores tid værd at udvikle en idé, der kun skal fungere i et enkelt marked,« som McDonalds-topchefen Chris Kempczinski onsdag fortalte til en såkaldt investordag.

Men for en god ordens skyld skal det lige slås fast: Det er uhyre sjældent, at der på den måde lanceres helt nye koncepter fra den globale burgerkæde.

Et udvalg af snacks hos CosMc's. Foto: McDonald's Vis mere Et udvalg af snacks hos CosMc's. Foto: McDonald's

Projektet har således også været omgærdet af stort hemmelighedskræmmeri, og rygterne er løbet løbsk op til onsdagens afsløring.

På det sociale medier har der floreret billeder af den blå bygning krydret med kalorieholdige spekulationer om, hvad man mon kunne få serveret.

Flere medier har de seneste dage beskrevet, hvordan samtlige skilte med menuer har været tildækkede i og omkring den blå bygning i Bolingbrook, der altså bliver den første CosMc's.

Men onsdag blev det afsløret, at der ikke er tale om en ny række af burgerrestauranter.

Håber du, at CosMc's kommer til Danmark?

Der er mere tale om en slags kaffebar med lette måltider, snacks, forfriskende drikke og kager. Tænk Starbucks. Og se dele af menukortet gennem artiklen her.

Onsdag slog Chris Kempczinski fast, at lige præcis det er en »100 milliarder-kategori«, der vokser hurtigere end resten af markedet.

Det vil fastfoodkæmpen tilsyneladende meget gerne have en bid af efter at have fået succes med McCafé-konceptet på McDonald's-restauranterne.

Og hvad så med navnet på den nye kæde?

McDonald's er på vej til at lancere en lillesøster til de velkendte fastfoodrestauranter. Foto: Brandon Bell/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere McDonald's er på vej til at lancere en lillesøster til de velkendte fastfoodrestauranter. Foto: Brandon Bell/AFP/Ritzau Scanpix

Jo, det skulle stamme fra det orange, seksarmende rumvæsen CosMc, der tilbage midt i 1980erne dukkede op i en reklamefilm for McDonald's.

Men ellers gjorde koncernens topchef onsdag sit for at holde forventningerne solidt plantet i jorden i forhold til de foreløbige økonomiske udsigter.

»Lad mig understrege igen: Vi taler om ti butikker, så den vigtigste historie handler ikke om CosMc's,« sagde Chris Kempczinski:

»Den store historie er, hvad det siger om McDonald's og vores potentiale. Tænk, for bare lige over et år siden var det her kun en idé, og i denne uge åbner vi det første teststed.«