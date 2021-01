Kongressens øverste republikanske leder lægger skylden for stormen på Kongressen hos den afgående præsident.

De Trump-tilhængere, der angreb Kongressen i USA den 6. januar, blev "fodret med løgne" af præsident Donald Trump, siger Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell.

- Pøblen blev fodret med løgne, siger den magtfulde republikaner i en tale i Senatet tirsdag.

- De blev provokeret af præsidenten og andre magtfulde personer.

McConnell tilføjer, at Trump-tilhængerne "forsøgte at anvende frygt og vold for at stoppe" den formelle godkendelse af demokraten Joe Bidens valgsejr.

Siden valget 3. november har Trump gentagne gange påstået, at der blev snydt med optællingen af stemmer. Men han har ikke fremlagt beviser for sin påstand, der er blevet afvist af domstole og valgmyndigheder i flere stater.

Den 6. januar, hvor Senatet var samlet for formelt at godkende Bidens valgsejr, stormede en større menneskemængde Kongressen efter at have hørt Trump tale ved Det Hvide Hus.

I talen opfordrede han blandt andet sine tilhængere til at gå mod Kongressen og "vise styrke".

Mindst fem mennesker døde i forbindelse med urolighederne, heriblandt en politimand, der fik en ildslukker i hovedet.

En uge efter urolighederne stemte Repræsentanternes Hus for at indlede en rigsretssag mod Trump for at have opildnet til oprør.

