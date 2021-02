Det kontroversielle kongresmedlem Marjorie Taylor Greene bliver sablet ned af magtfulde Mitch McConnell.

Kongresmedlemmet Marjorie Taylor Greenes støtte til "gakkede løgne og konspirationsteorier" udgør en "kræftsvulst i Det Republikanske Parti".

Det udtaler Senatets republikanske mindretalsleder, Mitch McConnell, om sin partifælle i en pressemeddelelse ifølge det politiske medie The Hill tirsdag.

- En, der har antydet, at det måske ikke var et fly, der ramte Pentagon 11. september, at forfærdelige skoleskyderier var iscenesatte, og at Clinton-familien stod bag John F. Kennedy Jr.'s flystyrt, lever ikke i denne virkelighed, siger han i en udtalelse.

- Alt dette har ikke noget at gøre med de udfordringer, som amerikanske familier står over for, eller substansfyldte debatter, som kan styrke vores parti.

McConnell nævner ikke Greene, der sidder i Repræsentanternes Hus, ved navn i sin udtalelse.

Men der er ingen tvivl om, at hun føler, at udtalelserne angår hende.

- Den sande kræftsvulst i Det Republikanske Parti er svage republikanerne, der kun ved, hvordan man taber med ynde. Det er derfor, vi taber dette land, skriver hun på Twitter, efter at McConnells udtalelser er kommet ud.

Greene har blandt andet udtrykt støtte til konspirationsbevægelsen QAnon. Hun har også bakket op om tidligere præsident Trumps påstande om valgsvindel, der gentagne gange er blevet afvist af domstole.

Den voldsomme debat finder sted, samtidig med at flere demokrater i Repræsentanternes Hus tirsdag er gået videre med et forsøg på at fratage Taylor Greene hendes udvalgsposter i kammeret.

/ritzau/